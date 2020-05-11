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Пристайко: страны ЕС нуждаются в десятках тысяч сезонных работников из Украины

Пристайко: страны ЕС нуждаются в десятках тысяч сезонных работников из Украины
21:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:Ряд стран Евросоюза нуждаются в десятках тысяч сезонных работников из Украины.

Некоторые страны Евросоюза нуждаются в десятках тысяч сезонных работников из Украины.

Об этом рассказал в интервью DW вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

"Сейчас в основном мы говорим о сельхозработах, потому что они имеют определенный календарь, и это заставляет правительства других стран обращаться к нам... То есть в целом мы говорим от сотен до десятков тысяч человек из Украины (в которых нуждаются во время сезонных работ в ЕС - ред.) ", - сказал Пристайко.

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По его словам, в Австрию планируется отправить 802 человека точно, в Финляндию в этом году на сельскохозяйственные работы поедут от 12 до 15 тысяч украинцев.

Некоторые страны, отметил Пристайко, не имеют такой точной цифры. Например, Германии трудно сказать точное количество работников, поскольку каждая федеральная земля приглашает по-своему.

"Мы сейчас говорим о возобновлении спецрейсов преимущественно с партнерами из ЕС. Вылетели рейсы на Лондон, Хельсинки, рейсы в Германию. Есть также договоренность об определенном количестве рабочих в Израиле", - рассказал вице-премьер.

В то же время он отметил, что вопрос трудоустройства за рубежом украинских рабочих зависит от работодателей из тех стран, где люди привыкли работать. Правительство Украины, по его словам, не ограничивает никого, а только пытается придать этому движению координацию.

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Пристайко также отметил, что правительство Украины никак не проверяет тех, кто планирует ехать работать за границу. "Мы не проверяем контракты, не помогаем или не мешаем эти контракты заключать. Не спрашивай, чем собираются заниматься люди, не выясняйте сколько им платят", - сказал он.

Единственное что происходит между правительствами, подчеркнул Пристайко, это согласуется каждый чартерный рейс, который должен осуществить полет.

Другие условия, которые выдвигает правительство Украины для трудоустройства украинских граждан за границей, обусловлены коронавирусом. "Поэтому среди таких условиях организован выезд людей на период более 3 месяцев. Чтобы это действительно было организовано трудоустройство, и чтобы уехавший человек не вернулся на следующий день. Также есть условие медицинского страхования украинских граждан", - добавил Пристайко.

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