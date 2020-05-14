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Приостановка безвиза с Беларусью: в МИД рассказали, что позволит новый порядок выезда

Приостановка безвиза с Беларусью: в МИД рассказали, что позволит новый порядок выезда
00:08 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В МИД рассказали, зачем остановили безвиз с Беларусью.

Министерство иностранных дел прояснило, что выезд украинцев в Беларусь по заграничным паспортам позволит уменьшить время прохождения пограничного контроля и защитить граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"13 мая 2020 года на заседании Правительства принято постановление Кабинета Министров Украины "О частичном приостановлении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан", - говорится в сообщении.

Указано, что согласно решению правительства, с 1 сентября 2020 года выезд граждан Украины в Республику Беларусь будет осуществляться с загранпаспортами.

"Новый порядок выезда позволит: улучшить защиту украинских граждан, поскольку в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан Украины зарубежными учреждениями является длительной и сложной в отличие от оперативных процедур документирования путешествующих в случае потери загранпаспортов; уменьшить время прохождения пограничного контроля каждого гражданина, поскольку информация с загранпаспортов считывается специальными приборами", - указано в сообщении.

Также отмечается, что использование загранпаспортов решит вопрос проведения безошибочной проверки информации о том, есть ли ограничения в пересечении со стороны уполномоченных государственных органов и по базам Интерпола. Так как данные во внутреннем паспорте о личности не дублированы латиницей, это делает невозможным автоматическое считывание информации из документа.

Указано, что использование загранпаспорта также усовершенствует процедуру пограничного контроля и будет предотвращать случаи использования подделок паспорта гражданина Украины (в форме книжечки), поскольку он имеет низкую степень защиты.

Украинцам могут запретить ездить в Беларусь по внутренним паспортам

"Запланированная отсрочка нового порядка до 1 сентября этого года позволит путешествующим в случае необходимости заблаговременно оформить загранпаспорта на территории Украины. Граждане Украины, проживающие на территории Республики Беларусь и которые не планируют в ближайшее время посещение Украины, могут оформить загранпаспорта в Посольстве Украины в Минске или Консульстве Украины в Бресте. Указанные учреждения обеспечены всем должным оборудованием для обработки паспортных ходатайств граждан Украины", - добавили в пресс-службе.

Также указано, что гражданам Украины, которые после 1 сентября 2020 года будут находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, не нужно волноваться - при их возвращении в Украину Государственная пограничная служба беспрепятственно будет пропускать по внутренним паспортам.

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"Для граждан Украины - жителей пограничных районов Украины остается в силе режим поездок в Республику Беларусь по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении (для лиц в возрасте до 18 лет) в соответствии с Соглашением между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о порядке пересечения белорусско-украинской государственной границы гражданами, проживающими в приграничных районах", - указано в сообщении.

Отмечается, что запланированные изменения режима поездок не касаются граждан Республики Беларусь.

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Беларусь, МИД, Безвиз.
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