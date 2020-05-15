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Минобороны: ВСУ необходима модернизация и переход на современное вооружение

Минобороны: ВСУ необходима модернизация и переход на современное вооружение
21:54 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:ВСУ необходима технологическая модернизация и переход на современные системы вооружения.

Вооруженным Силам Украины необходима технологическая модернизация и переход на современные системы вооружения. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, передает Минобороны.

Сообщается, что 15 мая, Андрей Таран посетил Национальный университет обороны Украины, чтобы поздравить научных и научно-педагогических работников ведущего военного вуза с профессиональным праздником.

"Главным приоритетом работы Министерства обороны Украины является обеспечение высокой обороноспособности государства, способности Вооруженных Сил Украины давать достойный отпор агрессору. Для этого наши военные требуют новых, инновационных подходов в противостоянии с агрессором. Именно за счет инноваций в военном деле мы сможем дать достойный отпор противнику, в том числе и асимметричный", - сказал Таран.

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По его словам, сегодня Вооруженные Силы Украины нуждаются в обновленных доктринах, которые учитывают накопленный опыт боевых действий на востоке Украины и лучшие мировые инновации в ведении военных действий. Новые доктрины должны обеспечить совместимость с силами Альянса и дальнейшее продвижение на пути вступления в НАТО.

Также министр отметил, что евроатлантическая интеграция Украины невозможна без формирования новой организационной культуры Вооруженных Сил Украины, носителем которой являются военнослужащие и гражданский персонал. И именно на разработанных при участии ученых доктринах, совместимых с доктринами Альянса, должны базироваться обновленные программы образования и подготовки персонала для Вооруженных Сил Украины.

"Сегодня в наших Вооруженных Силах сложилась ситуация, когда очевидна необходимость модернизации и перехода на современные системы вооружения, влечет за собой необходимость совершенствования форм и способов применения Вооруженных Сил Украины, их организационной структуры и системы управления", - добавил Таран.

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Как сообщалось, ВСУ нужна программа развития вооружения, а не закупка для латания дыр.

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Украина, Армия, ВСУ, Военные силы.
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