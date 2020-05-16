Скачать
Суббота, 16.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Рад, что процесс движется": Зеленский провел совещание относительно выплат надбавок медикам
"Рад, что процесс движется": Зеленский провел совещание относительно выплат надбавок медикам
Пешее пересечение границы с Польшей: какие есть ограничения
Пешее пересечение границы с Польшей: какие есть ограничения
Роналду мог стать партнером Месси по команде
Роналду мог стать партнером Месси по команде
NASA перенесло первый запуск ракеты-носителя Space Launch System
NASA перенесло первый запуск ракеты-носителя Space Launch System

Шмыгаль: Украина - это Европа, а Европа - это мы

Шмыгаль: Украина - это Европа, а Европа - это мы
17:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Шмыгаль заявил, что Украина отстояла свое движение в Европу кровью и сотнями жизней.

Сегодня, 16 мая, отмечается День Европы. Единение украинцев с европейскими народами сейчас очень важно.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмигаль написал в своем Тelegram-канале.

"День Европы для Украины - это символ единения с европейскими народами. Сегодня это единение важно как никогда. Украина отстояла своё движение по европейскому вектору кровью и жизнью сотен наших сограждан. И сегодня она продолжает его защищать на Востоке", - подчеркнул Шмыгаль.

По его убеждению, для украинцев Европа начинается не где-то там, на Западе, а гораздо ближе. "Европа - это от Лиссабона до Луганска, от Брюсселя до Севастополя. Украина - это Европа. Европа - это мы", - добавил глава правительства.

Зеленский: Европа начинается с каждого из нас

После обретения независимости Украина приняла стратегический курс на евроинтеграцию и выразила намерение как можно скорее присоединиться к Европейскому сообществу.

Именно поэтому и был учрежден в нашей стране День Европы, который отмечается с 2003 года согласно Указу Президента "О Дне Европы" в третью субботу мая.

Порошенко о курсе Украины в ЕС и НАТО: Заявления делаются правильные, но движения вперед нет

Украина - единственное государство-не член ЕС, в котором на государственном уровне отмечается День Европы. В самой Европе этот день отмечают 9 мая в соответствии с решением, принятым в 1985 году на саммите Совета ЕС в Милане.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, День Европы, Денис Шмыгаль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дубинского не пустили на эфир к Шустеру
02 Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина
03 Визуальный тест, который раскроет суть Вашей личности
04 Япония начнет расследование действий ВОЗ во время пандемии
05 Погода на выходные: синоптики рассказали, где ждать потепления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Шмыгаль: Украина - это Европа, а Европа - это мы
Шмыгаль: Украина - это Европа, а Европа - это мы
Ермак рассказал, кто может представлять ОРДЛО в ТКГ
Ермак рассказал, кто может представлять ОРДЛО в ТКГ
Карта коронавируса в Украине и мире 16 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Актеры из &quot;Во все тяжкие&quot; высмеяли &quot;вдохновляющее&quot; видео Галь Гадот, но с благой целью
Актеры из "Во все тяжкие" высмеяли "вдохновляющее" видео Галь Гадот, но с благой целью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь