Шмыгаль: Украина - это Европа, а Европа - это мы

Новости Украины:Шмыгаль заявил, что Украина отстояла свое движение в Европу кровью и сотнями жизней.

Сегодня, 16 мая, отмечается День Европы. Единение украинцев с европейскими народами сейчас очень важно.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмигаль написал в своем Тelegram-канале.

"День Европы для Украины - это символ единения с европейскими народами. Сегодня это единение важно как никогда. Украина отстояла своё движение по европейскому вектору кровью и жизнью сотен наших сограждан. И сегодня она продолжает его защищать на Востоке", - подчеркнул Шмыгаль.

По его убеждению, для украинцев Европа начинается не где-то там, на Западе, а гораздо ближе. "Европа - это от Лиссабона до Луганска, от Брюсселя до Севастополя. Украина - это Европа. Европа - это мы", - добавил глава правительства.

После обретения независимости Украина приняла стратегический курс на евроинтеграцию и выразила намерение как можно скорее присоединиться к Европейскому сообществу.

Именно поэтому и был учрежден в нашей стране День Европы, который отмечается с 2003 года согласно Указу Президента "О Дне Европы" в третью субботу мая.

Украина - единственное государство-не член ЕС, в котором на государственном уровне отмечается День Европы. В самой Европе этот день отмечают 9 мая в соответствии с решением, принятым в 1985 году на саммите Совета ЕС в Милане.