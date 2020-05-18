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ВСУ: Британия продлила на три года учебную миссию для украинских военных

ВСУ: Британия продлила на три года учебную миссию для украинских военных
14:47 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В Геншабе ВСУ заявили, что Великобритания еще на три года, продолжила учебную миссию для украинских военнослужащих.

Великобритания еще на три года, до 2023 года, продолжила учебную миссию ORBITAL для украинских военнослужащих.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Министерство обороны Великобритании продлило срок учебно-тренировочной операции ORBITAL - "Развитие партнерства - Украина" к марту 2023 года", - говорится в сообщении.

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Так, программой операции предусмотрено проведение профессиональной подготовки для тысяч украинских военнослужащих.

Сообщается, что отныне активное обучение будет проводиться и с корабельным составом ВМС Украины.

Ранее сообщалось, что британские инструкторы начали подготовку украинских морских пехотинцев.

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Украина, Великобритания, ВСУ.
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