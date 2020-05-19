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Министр Малюська съел обед из Лукьяновского СИЗО (фото)

Министр Малюська съел обед из Лукьяновского СИЗО (фото)
08:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Министр юстиции Денис Малюська проверил, чем кормят заключенных в Лукьяновском СИЗО.

Министр юстиции Украины Денис Малюська попробовал обед, который приготовили заключенным в Лукьяновском следственном изоляторе, и планирует периодически повторять такую проверку.

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

"Попросил помощников привезти мне для проверки обед, который приготовили заключенным (работников СИЗО, конечно, не предупреждали). Коллеги проконтролировали — брали из общей посудины. Впечатление: каша с мясом замечательные, борщ (или что оно там такое) не очень, долго такой я не буду есть. Планирую такую проверку периодически повторять", - написал Малюська.

Он также выложил фотографии обеда.

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Как сообщалось, 8 мая в Киевском следственном изоляторе в рамках проекта по платным услугам предоставления улучшенных бытовых условий заключенным открыли 4 платных камеры.

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СИЗО, Министр, Лукьяновское СИЗО, Денис Малюська.
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