Министр Малюська съел обед из Лукьяновского СИЗО (фото)

Новости Украины:Министр юстиции Денис Малюська проверил, чем кормят заключенных в Лукьяновском СИЗО.

Министр юстиции Украины Денис Малюська попробовал обед, который приготовили заключенным в Лукьяновском следственном изоляторе, и планирует периодически повторять такую проверку.

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

"Попросил помощников привезти мне для проверки обед, который приготовили заключенным (работников СИЗО, конечно, не предупреждали). Коллеги проконтролировали — брали из общей посудины. Впечатление: каша с мясом замечательные, борщ (или что оно там такое) не очень, долго такой я не буду есть. Планирую такую проверку периодически повторять", - написал Малюська.

Он также выложил фотографии обеда.

Как сообщалось, 8 мая в Киевском следственном изоляторе в рамках проекта по платным услугам предоставления улучшенных бытовых условий заключенным открыли 4 платных камеры.