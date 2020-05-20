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"Пять факторов устойчивости": в Европарламенте представили видение будущего "Восточного партнерства"
"Пять факторов устойчивости": в Европарламенте представили видение будущего "Восточного партнерства"
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"Пять факторов устойчивости": в Европарламенте представили видение будущего "Восточного партнерства"

"Пять факторов устойчивости": в Европарламенте представили видение будущего "Восточного партнерства"
06:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В Европарламенте представили "Пять факторов устойчивости" для Восточного партнерства.

Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи представил членам комитета Европарламента по иностранным делам видение Еврокомиссией будущего Восточного партнерства.

"Восточное партнерство является приоритетом для Еврокомиссии, для ЕС и его членов. Оно также высоко ценится шестью странами-партнерами. По итогам консультаций относительно будущего Восточного партнерства, которые состоялись в прошлом году, 18 марта мы обнародовали совместную коммуникацию, выложили амбициозное видение будущего сотрудничества с нашими партнерами. Я планировал представить эту коммуникацию сразу после ее принятия, но именно в тот день в Брюсселе объявили локдаун. Поэтому хочу сделать это сегодня", - заявил еврокомиссар.

Он отметил, что Евросоюз намерен помочь странам-партнерам более твердо встать на ноги, ускорить устойчивое развитие, от которого люди получают реальные преимущества, и объединить усилия в решении общих вызовов, в том числе путем сотрудничества в многостороннем формате.

"Это соответствует глобальной стратегии ЕС и стратегическому подходу Еврокомиссии к устойчивости во внешних действиях. Поэтому мы намерены усилить стойкость наших партнеров за достижения пяти широких политических целей", - пояснил Варгеи.

Первый из этих приоритетов – "Стойкий, устойчивый и интегрированный рост экономики". Именно успешная экономика является фактором, который позволит странам-партнерам обеспечить стабильность и благосостояние для своих граждан. Это направление также должно способствовать сокращению разрыва между экономиками ЕС и стран-партнеров, что является выгодным для обеих сторон.

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Второе направление – "Вместе к ответственным государственным институтам, верховенству права и безопасности". Как подчеркнул еврокомиссар, верховенство права, развитые демократические институты и решительная борьба с коррупцией являются не только фундаментальными рамочными правилами для стран-партнеров, но и предпосылкой для экономического развития и инвестиций.

Третий приоритет – "Вместе к устойчивости в окружающей среде и климате". "Мы будем наращивать работу с нашими партнерами в поддержке их "зеленой трансформации", учитывая глобальные тенденции и реалии в охране окружающей среды и климатических изменениях", - отметил представитель Еврокомиссии.

Четвертая цель – "Вместе к цифровой трансформации". Это направление поможет партнерам воспользоваться преимуществами и возможностями, которые связаны с новейшими технологиями.

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Пятое направление – "Вместе к устойчивому, справедливому и инклюзивному обществу". Данный приоритет предусматривает помощь странам-партнерам в развитии компетентных и ответственных органов государственного управления, имеет целью повысить качество их взаимодействия с гражданским обществом, поддержать деятельность независимых медиа.

Как известно, в программу ЕС Восточное партнерство, которая в прошлом году отметила десять лет со времени основания, входят шесть стран – Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина. При этом у трех стран - Украины, Грузии и Молдовы - имеются с ЕС развитые амбициозные Соглашения об ассоциации, включая положение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

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Украинская сторона неоднократно заявляла, что рассматривает Восточное партнерство как инструмент для собственного развития и дальнейшего сближения с Евросоюзом, и это является полезным для достижения стратегической цели европейской интеграции – обретения полноправного членства в ЕС.

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Все по теме:

Украина, Молдова, ЕС, Еврокомиссия, Беларусь, Грузия, Азербайджан, Европарламент, Армения, Восточное Партнерство, Оливер Варгеи.
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