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МИД: посольство Ирландии начнет работу в Украине до конца года

МИД: посольство Ирландии начнет работу в Украине до конца года
16:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: МИД

Новости Украины:До конца 2020 года Ирландия планирует открыть посольство в Украине.

Ирландия намерена открыть посольство в Украине до конца 2020 года, также ожидается прибытие ирландской бизнес-миссии.

Об этом шла речь во время телефонного разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с вице-премьер-министром и министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковене, сообщает пресс-служба МИД.

"Главы внешнеполитических ведомств уделили отдельное внимание украинско-ирландском двустороннему сотрудничеству. В частности, министр Ковене подтвердил намерение открыть посольство Ирландии в Украине до конца 2020 года", - говорится в сообщении.

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В этой связи Кулеба отметил, что открытие посольства Ирландии в Киеве - это важная веха в отношениях между странами.

"Мы также ожидаем, что до конца года в Украину прибудет ирландская бизнес-миссия. Надо быстро и качественно развивать торговлю и привлекать ирландские инвестиции в Украину", - акцентировал он.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также отметил последовательную поддержку Ирландией суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе в рамках международных организаций.

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Министры обменялись информацией относительно преодоления последствий пандемии COVID-19 и мер, принимаемых правительства обеих стран для возвращения к привычному образу жизни.

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Украина, МИД, Ирландия.
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