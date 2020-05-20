МИД: посольство Ирландии начнет работу в Украине до конца года

Новости Украины:До конца 2020 года Ирландия планирует открыть посольство в Украине.

Ирландия намерена открыть посольство в Украине до конца 2020 года, также ожидается прибытие ирландской бизнес-миссии.

Об этом шла речь во время телефонного разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с вице-премьер-министром и министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковене, сообщает пресс-служба МИД.

"Главы внешнеполитических ведомств уделили отдельное внимание украинско-ирландском двустороннему сотрудничеству. В частности, министр Ковене подтвердил намерение открыть посольство Ирландии в Украине до конца 2020 года", - говорится в сообщении.

В этой связи Кулеба отметил, что открытие посольства Ирландии в Киеве - это важная веха в отношениях между странами.

"Мы также ожидаем, что до конца года в Украину прибудет ирландская бизнес-миссия. Надо быстро и качественно развивать торговлю и привлекать ирландские инвестиции в Украину", - акцентировал он.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также отметил последовательную поддержку Ирландией суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе в рамках международных организаций.

Министры обменялись информацией относительно преодоления последствий пандемии COVID-19 и мер, принимаемых правительства обеих стран для возвращения к привычному образу жизни.