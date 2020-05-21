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Увольнение главы Запорожской ОГА: в Кабмине объяснили причину

Увольнение главы Запорожской ОГА: в Кабмине объяснили причину
05:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В Кабмине объяснили причины увольнения главы Запорожской ОГА.

Запорожская область занимает третье место с конца в рейтинге эффективности глав ОГА. Это стало одной из причин увольнения ее руководителя Виталия Туринка.

Об этом на заседании Кабмина сообщил вице-премьер Михаил Федоров.

"У нас есть конкретные индикаторы эффективности, и Запорожская область с точки зрения эффективности главы облгосадминистрации - на третьем месте с конца. Также есть информация от правоохранительных органов, что открыты уголовные производства на заместителей председателя ОГА. Мы не можем говорить о конкретных фактах, только открытые производства, но все это вкупе дает нам импульс, что нужно сменить лидера", - отметил Федоров.

При этом было озвучено, что Виталия Туринка уволят по согласию сторон.

Вместе с тем Кабмин согласовал назначение на должность главы Запорожской ОГА Виталия Боговина.

Боговин родился в пгт Бильмак (до 2016 года - Куйбышево) Запорожской области, окончил Днепропетровский аграрный университет. С 2008 года занимался частным бизнесом.

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"Опыта работы на государственной службе у меня нет, но есть опыт работы в бизнесе, с людьми, есть мотивация и желание работать во власти и менять к лучшему страну", - заявил Боговин.

Во время собеседования он отметил, что основные проблемы области – дороги, экология, питьевая вода и др.

"К сожалению, промышленность сегодня не дает тех поступлений в бюджет, которые даже в 19-м году были. Надо поднимать этот уровень, огромный потенциал Запорожской области. В области есть морской торговый порт, огромная курортная инфраструктура (три морских курорта, остров Хортица) – туристическая отрасль также должна развиваться. Агросектор более-менее на должном уровне... Есть чем заниматься", – рассказал на заседании правительства Боговин.

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По данным Центральной избирательной комиссии, Виталий Боговин в 2019 году баллотировался в ВР в 78-м округе от партии "Слуга народа", но проиграл народному депутату Александру Пономареву.

Боговин возглавит Запорожскую ОГА после соответствующего указа Президента.

Виталий Туринок был назначен руководителем области 5 сентября 2019 года.

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Кабмин, Запорожская область, Запорожская ОГА, Михаил Федоров, Виталий Туринок.
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