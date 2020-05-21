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Зеленский с женой подарили вышиванки мировым лидерам

Зеленский с женой подарили вышиванки мировым лидерам
10:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ОПУ

Новости Украины:Подарок от семьи украинского лидера получат президенты США, Франции, Канады и ряда других стран.

К Всемирному дню вышиванки президент Украины Владимир Зеленский и первая леди отправили в подарок лидерам стран мира традиционные украинские вышитые сорочки.

"Символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран", - сообщила пресс-служба главы государства.

"21 мая Украина отмечает День вышиванки - праздник, призванный беречь и уважать древние традиции нашего народа. Вышиванка - самобытный код нашего этноса с зашифрованными в оригинальных орнаментах оберегами и символами. С искренним сердцем хотим поделиться с вами частичкой украинской истории и аутентичности", - написали Владимир и Елена Зеленская в сопроводительном письме.

Сегодня - в Украине отмечают День вышиванки

21 мая в Украине отмечается Всемирный день вышиванки, из-за отмены массовых мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции и введением карантина, отмечать праздник будут в онлайн формате.

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