Сегодня - в Украине отмечают День вышиванки

Новости Украины:День вышиванки 2020 в Украине отмечается ежегодно в третий четверг мая, и в этот раз приходится на 21 мая.

21 мая в Украине отмечается Всемирный день вышиванки, из-за отмены массовых мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции и введением карантина, отмечать праздник будут в онлайн формате. Обычно в этот день люди надевают вышиванки, идут в них на работу, учебу, устраивают шествия и другие массовые мероприятия.

Праздник берет начало с инициативы студенческой молодежи факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого университета имени Юрия Федьковича. В 2006 году они предложили один день года посвятить украинской вышитой рубашке.

День вышиванки не имеет никакой политической подоплеки, праздник призван популяризировать украинскую культуру и традиции.

Однако, День вышиванки 2020 будет отличаться от предыдущих: всвязи с карантином, введенным из-за распространения коронавирусной инфекции, в этом году массовые мероприятия проводиться не будут.

Хоть это и является неофициальным и достаточно новым праздником, его успели полюбить по всей Украине. Поэтому своим друзьям и близким можно отправить теплые и приятные поздравления с днем вышиванки. День вышиванки 2020 посвящается украинской семье и родословию.

Как сообщалось, ежегодно День Киева отмечают в последнее воскресенье мая. В этом году День Киева будет праздноваться 31 мая в онлайн формате.

В первый месяц лета, 7 июня православные христиане будут праздновать Троицу. В связи с государственным праздником, в украинцев будет 3 выходных дня.

В июне украинцы будут отдыхать 10 дней, среди которых будет 2 дополнительных официальных выходных дней в связи с государственными праздниками.