Законопроект о банках передали на подпись Зеленскому

Новости Украины:Так называемый банковский законопроект передали на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", который сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации банков, и передал его на подпись Президенту.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Так, в карточке соответствующего законопроекта №2571-д указано, что 21 мая закон возвращен с подписью Председателя Верховной Рады и направлен на подпись Президенту.

Как сообщалось, Верховная Рада во время внеочередного заседания 13 мая приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Он, в частности, сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.

Принятие "банковского" закона является одним из двух главных условий МВФ для предоставления Украине финансовой помощи (второе условие - принятие закона о рынке земли, он был принят 31 марта).

Сразу после принятия закона о банках народные депутаты Антон Поляков (внефракционный) и Александр Дубинский ("Слуга народа") зарегистрировали в парламенте проекты постановлений об его отмене.

На заседании 19 мая Верховная Рада отклонила проекты постановлений, которыми предлагалось отменить решение о принятии закона о невозвращении неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

В то же время народный депутат Поляков подал иск в суд, в котором просит признать противоправными действия председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и народного депутата Даниила Гетманцева во время рассмотрения и принятия "банковского закона".