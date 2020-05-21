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Данилов: авиастроительная отрасль Украины нуждается в досрочной госпрограмме

Данилов: авиастроительная отрасль Украины нуждается в досрочной госпрограмме
15:51 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:Авиастроительная отрасль Украины нуждается в досрочной государственной авиационной программе.

Секретарь СНБО Алексей Данилов на совещании по развитию авиационной отрасли заявил, что авиастроительная отрасль Украины нуждается в досрочной государственной авиационной программе и обеспечении отечественных предприятий государственными заказами. Об этом сообщает СНБО.

"Под председательством Секретаря СНБО Алексея Данилова состоялось совещание по развитию авиационной отрасли Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по мнению представителей авиационной отрасли, ГК "Укроборонпром" показал недостаточную эффективность в управлении государственными авиационными предприятиями, а поспешная корпоратизация отдельных предприятий без учета принципов государственной военно-промышленной политики может привести к негативным последствиям.

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"Секретарь СНБО Украины подчеркнул актуальность введения должности вице-премьер-министра - министра по вопросам оборонно-промышленной политики. Среди ключевых задач в авиационной отрасли, определенных Президентом Зеленским, Данилов назвал, в частности, создание национального авиаперевозчика", - говорится в сообщении.

Касаясь вопроса реформирования ГК "Укроборонпром", Данилов предостерег от необдуманных решений и отметил необходимость сохранения уникального национального производства, научной базы и квалифицированных кадров.

"Представители авиапроизводителей отметили, что в условиях войны с РФ они смогли самостоятельно доказать документацию по производству ведущих моделей самолетов до 100%", - говорится в сообщении. 

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По словам Данилова, отечественная авиационная школа является действительно уникальной, украинские авиапредприятия достигли успеха в импортозамещении критических наукоемких компонентов самолетов.

"Данилов также отметил необходимость разработки долгосрочной государственной авиационной программы и обеспечения отечественных предприятий государственными заказами", - сообщили в пресс-службе СНБО.

Как сообщалось, в России резко снизилось производство гражданских и военных самолетов, вертолетов, беспилотников, космических кораблей, межконтинентальных баллистических ракет, а также комплектующих к ним.

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Украина, Самолет, Авиастроительство.
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