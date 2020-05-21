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Украина показала в ОБСЕ паспорта представителей ОРДЛО в "Минске"

Украина показала в ОБСЕ паспорта представителей ОРДЛО в "Минске"
16:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Делегация из Украины во время заседания совета ОБСЕ продемонстрировала копии российских паспортов.

Украинская делегация во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг продемонстрировала копии российских паспортов так называемого "главы ДНР" Дениса Пушилина и представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которых Россия пригласила к участию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Об этом в комментарии собственному корреспонденту сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк.

"Во время сегодняшнего заседания Постоянного совета в онлайн-режиме мы акцентировали внимание присутствующих иностранных делегаций на попытках России на переговорах в Минске не только снять с себя ответственность как с участника конфликта на востоке Украины, но и навязать участие в заседаниях ТКГ тех людей, которые не представляют население временно оккупированных территорий Донбасса и вообще являются гражданами РФ", - заявил он.

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По словам посла, в ходе заседания он продемонстрировал копии иностранных и внутренних паспортов РФ, которые принадлежат Владиславу Дейнего и Наталье Никаноровой - так называемым "министрам иностранных дел" т.н. "ЛНР" и "ДНР" соответственно, участие которых на переговорах в Минске продвигает Россия от имени ОРЛО и ОРДО.

Кроме того, на заседании Постоянного совета ОБСЕ был продемонстрирован и российский паспорт так называемого "главы ДНР" Дениса Пушилина - главы российской оккупационной администрации на оккупированной Донетчине.

"В ходе заседания украинская делегация подчеркнула, что эти представители временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которых пригласила российская сторона для участия в ТКГ, не представляют местных жителей. Последние могут быть представлены только местными органами власти, избранными на законных местных выборах, организованных в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины. Россия же пригласила на переговоры в Минск людей с российскими паспортами, которые были приведены к власти не путем демократических и честных выборов, а с помощью российского оружия и наемников", - заявил Цимбалюк.

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Он указал на то, что Минский пакет мероприятий предусматривает проведение консультаций с представителями ОРДО в рамках ТКГ и Украина работает в этом направлении. В то же время участие в таких консультациях должны принимать те местные жители ОРДЛО, которые не являются представителями российской оккупационной власти и не обладают российскими паспортами.

Во время заседания Постоянного совета ОБСЕ глава миссии Украины при ОБСЕ также напомнил, что состав Трехсторонней контактной группы четко определен в первом предложении Минского протокола, которое выглядит следующим образом: "По результатам рассмотрения и обсуждения предложений, внесенных участниками консультаций в Минске 1 сентября 2014 года, Трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, Российской Федерации и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе достигла понимания относительно необходимости осуществления следующих шагов".

"Мы попросили все делегации стран-участниц ОБСЕ помнить об этом каждый раз, когда российская делегация попытается продвигать свое искаженное видение состава ТКГ. Есть только три участника Трехсторонней контактной группы: Украина, РФ и ОБСЕ", - подчеркнул постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене.

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Украина, ОБСЕ, Донбасс, ОРДЛО.
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