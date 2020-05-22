Украина в ОБСЕ: РФ продвигает в ТКГ своих граждан как представителей ОРДЛО

Новости Украины:Постпред Украины при международных организациях в Вене говорит, что те, кого Россия продвигает в ТКГ - не просто марионетки Кремля, а граждане РФ.

Украинская делегация в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг акцентировала внимание на том, что лица, которых Россия продвигает в состав Трехсторонней контактной группы в Минске, являются не просто ее марионетками, а гражданами самой России, заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

"Мы отметили, что Украина не уклоняется от своих обязательств по диалогу с представителями Донбасса. И более того, недавно, я знаю, был осуществлен ряд инициатив в этой сфере, чтобы иметь настоящих представителей, которые действительно бы представляли Донбасс. Потому что представители, которых нам пытается навязать российская сторона, являются марионетками Кремля, теми, которые получают приказы. Более того, они даже являются гражданами России. То есть, как можно говорить о том, что они могут представлять украинский Донбасс, если они являются гражданами России? Мы их рассматриваем исключительно как представителей, приглашенных со стороны РФ на эти переговоры. И это не мои слова, это слова господина Резникова", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Цымбалюк подчеркнул, что именно для того, чтобы было полное понимание этого, в рамках этой встречи Украина продемонстрировала копии паспортов так называемых министров иностранных дел "ДНР" и "ЛНР" Никаноровой и Дейнего, а также так называемого главы "ДНР" Дениса Пушилина.

"Там даже были не только внутренние, но и заграничные паспорта. То есть полный набор... Делегации имели возможность убедиться, что на самом деле те лица, которых нам навязывает РФ к так называемому прямому диалогу с Донецком и Луганском, это никакой не диалог с Донецком и Луганском, это те же представители РФ, просто за этим вариантом РФ будет иметь возможность спрятаться и снова таки сказать, что "нас там нет", - пояснил он.

Цымбалюк добавил, что реакции других делегаций во время заседания подтвердили, что украинская позиция была воспринята с пониманием.

"Собственно, это же не какое-то событие, которое состоялось одномоментно. Если мы показали эти копии паспортов только сейчас, это не означает, что делегациям европейских стран, США, Канады, Швейцарии, Норвегии, Турции не было известно, кто там есть, кто на самом деле является инициатором всего, и кто является стороной конфликта. Нет, все эти вещи были известны, просто сейчас предоставленная нами информация и документальное подтверждение гражданства этих представителей позволило показать, что, действительно, они являются не просто ставленниками и марионетками, а даже гражданами России", - отметил постпред.

Также он проинформировал, что Украина в своем выступлении отметила, что российская сторона постоянно пытается представить дело таким образом, что вроде бы они ни при чем, "их там нет", и они не являются стороной конфликта, не являются стороной переговоров об урегулировании,

"Они хотят предстать таким себе посредником, как ОБСЕ, как другие члены "Нормандского формата", чтобы избежать ответственности. Конечно, это не является правдой, и мы это развенчиваем во время заседаний в рамках ОБСЕ", - сказал он.

Кроме того, Цымбалюк обратил внимание на то, что сейчас Украина выступила с целым рядом инициатив по поводу ТКГ, таких как повышенный уровень присутствия.

"Но идет речь не только о повышении статуса, уровня, количества украинских делегатов, речь идет о дополнительных новых инициативах. Мы готовы к развитию переговоров, сотрудничеству по ряду вопросов, прежде всего по установлению продолжительного режима прекращения огня, дальнейшего прогресса с точки зрения определения мест разведения войск, разминирования. Есть очень много вещей, где, к сожалению, прогресс сейчас сдерживается российской стороной по тем или иным поводам. Более того, они пытаются обвинять нас в этих моментах", - подчеркнул он.

Дипломат добавил, что когда происходят такие вещи, произвольная интерпретация отчетов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) со стороны РФ, статистики, украинская делегация всегда вмешивается и берет слово, "потому что эти моменты манипуляций должны быть наглядно показаны и доведены другим делегациям, чтобы случайно российский нарратив не создал дополнительного негативного впечатления".

Говоря о Постоянном совете ОБСЕ, Цымаблюк пояснил, что украинское Представительство каждую неделю ставит так называемый текущий вопрос "Агрессия РФ, которая продолжается, а также незаконная оккупация Крыма". Кроме того, практически каждую неделю говорит об этой теме на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ.