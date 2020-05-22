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Освобождение украинских политзаключенных: МИД создает координационную платформу

Освобождение украинских политзаключенных: МИД создает координационную платформу
17:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:МИД Украины запускает платформу для координации мер по освобождению Россией украинских политзаключенных.

МИД Украины запускает платформу, которая будет координировать международные действия по освобождению Россией украинских политзаключенных

Как сообщает в пятницу пресс-служба МИД, в течение последнего года Украине удалось провести три успешных этапа освобождения удерживаемых лиц и вернуть из российских тюрем более 130 граждан Украины.

Тем не менее, вопрос освобождения незаконно удерживаемых Россией по политическим мотивам граждан Украины и в дальнейшем остается актуальным, прежде всего в контексте продолжающихся репрессивных практик на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также на территории самой РФ, отмечают в МИД.

"На фоне новых задержаний и приговоров, а также попыток РФ злоупотреблять инструментарием и форматами институтов ООН для легитимизации попытки аннексии Крыма, МИД Украины видит своей задачей придание нового импульса международным усилиям, направленным на освобождение незаконно удерживаемых РФ по политическим мотивам граждан Украины. Проблематика политзаключенных должна оставаться в числе приоритетных вопросов повестки дня в диалоге Украины с иностранными партнерами, а международное давление на РФ с целью их скорейшего освобождения – усиливаться", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

С этой целью МИД инициирует запуск платформы по координации международных усилий для освобождения незаконно удерживаемых РФ по политическим мотивам граждан Украины.

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"Мы видим ее участниками представителей органов государственной власти, в компетенцию которых входит деятельность по оказанию помощи, защиты прав и освобождении незаконно удерживаемых граждан Украины; неправительственные правозащитные организаций и объединения родственников политзаключенных; Меджлис крымскотатарского народа. Важным элементом станет дальнейшее привлечение к совместной работе бывших пленников Кремля", - сообщает МИД.

Платформа не будет подменять деятельность других органов государственной власти. Это площадка для обсуждения и согласования действий, результатом которых должно стать усиление международного давления на РФ с целью освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

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В министерстве также напомнили, что подобный формат уже применялся: в 2016-2019 гг. под эгидой МИД действовала Гражданская платформа по вопросам освобождения незаконно удерживаемых РФ граждан Украины.

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Россия, МИД, Политзаключенные.
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