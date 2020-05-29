Транш ЕС: Зеленский поблагодарил Еврокомиссию

Новости Украины:Зеленский поблагодарил ЕС и президента Еврокомиссии за выделение второго транша макрофинансовой помощи в EUR500 млн.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил руководство Евросоюза за выделение Украине второго и последнего транша 4-й программы макрофинансовой помощи в размере EUR500 млн.

"Благодарен ЕС и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен за решение выделить Украине 2-й транш 4-й программы макрофинансовой помощи объемом EUR500 млн, о чем говорили на прошлой неделе. Своевременная поддержка от наших европейских друзей для сохранения стабильности украинской экономики во время COVID-19", - написал он в своем Twitter в пятницу.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года представители Украины и ЕС подписали кредитное соглашение о предоставлении 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине (MFA IV) на EUR1 млрд и меморандум о взаимопонимании, в котором закреплены условия выделения этих средств.

Сумма в EUR1 млрд была разделена на два равных транша, первый из них ЕС перечислил в декабре 2018-го. Получение второго прогнозировалось на весну-2019, однако на тот период Украина не выполнила ряда обязательств.

12 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен согласовали необходимые для скорейшего выделения второго транша макрофинансовой помощи Евросоюза в объеме 500 млн евро.

Горизонтальным условием выделения последнего транша, равно как и в отношении всех остальных программ макрофинансовой помощи было продолжение сотрудничества Украины с МВФ. Последним условием для возобновления финансирования со стороны МВФ стало принятие банковского законодательства