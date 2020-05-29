"Высок, как никогда": в Еврокомиссии оценили уровень отношений между ЕС и Украиной

Новости Украины:В Еврокомиссии говорят, что уровень отношений между Украиной и ЕС сейчас высок, как никогда.

Экспертная оценка выполнения Соглашения об ассоциации не отражает уровня отношений Украины с Евросоюзом, который сейчас высок, как никогда.

Об этом заявила заместитель генерального директора Главного директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕС Екатерина Матернова в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума "Украина-ЕС: как не допустить имитацию преобразований и достичь большего?".

"Я не считаю, что в оценках уровня выполнения Соглашения об ассоциации следует руководствоваться мнениями экспертов. Настоящее Соглашение - очень сложная вещь, она связана с большим количеством довольно обременительных обязательств на соответствие многочисленным новым законам, правилам и институциональным процедурам. Это очень непросто, и это никогда не является линейным процессом нигде", - сказала Матернова.

Она добавила, что некоторые из пунктов Соглашения могут быть "более или менее полезными" на разных этапах развития страны, поэтому такая оценка является сугубо механической и не может объективно свидетельствовать о текущем состоянии отношений Украины с ЕС.

"Возможно, следует улучшить коммуникацию, но я считаю, что уровень наших отношений сейчас высок, как никогда. Украина была предметом обсуждений на заседании Совета министров иностранных дел в конце апреля, на котором приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности Украины была раз подтверждена всеми участниками встречи, так же как и поддержка повестки дня реформ и решительным шагам, которые сделала страна", - акцентировала внимание представитель Еврокомиссии.

Матернова сравнила процесс реформ в Украине с подъемом вверх на велосипеде и заметила, что "нельзя останавливаться на полпути, потому что покатитесь вниз". "Итак, усилия не должны прекращаться. Европейский Союз очень поддерживает Украину не только политически, но и в экзистенциальном и культурном плане, а также в плане практической помощи", - заверила она.

Как сообщалось, в 2019 году парламент, правительство и другие органы исполнительной власти выполнили только 37% задач, запланированных Соглашением об ассоциации на этот год, что является худшим показателем за все время ее выполнения.