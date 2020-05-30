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Генпрокурор прокомментировала резонансную стрельбу в Броварах

Генпрокурор прокомментировала резонансную стрельбу в Броварах
10:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины:Генеральный прокурор Венедиктова назвала подобные случаи объективной закономерностью и пообещала соответствующую реакцию.

По словам Венедиктовой, подобные преступления вызваны социально-экономическими причинами.

Об этом она сказала в эфире канала "Украина 24". "Все инциденты, которые случаются в последнее время в нашей стране, говорят о том, что в государстве растет уровень преступности, и с этим правоохранители должны работать очень плотно и плодотворно. Но не следует забывать, что все эти случаи - объективная закономерность вследствие тех процессов, которые были заложены до этого. Мы видим последние две недели страшные вещи практически каждый день: то у нас женщина проходит по Харькову со страшной ношей, то на Житомирщине происходит такое... Поэтому, конечно, как генпрокурор я буду на это реагировать", - сказала она.

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Венедиктова сообщила, что в четверг будет координационный совет с представителями правоохранительных органов, руководителями ГБР, МВД, СБУ, и там будут ставиться конкретные вопросы и устанавливаться сроки и способы реагирования "Мы уже на сегодняшний момент понимаем мотивы, правоохранители сработали очень быстро.

Правоохранительная система по факту быстро реагирует. Но про то, как будет дальше, зависит от социологических, экономических обстоятельств в государстве. Поэтому, конечно, нужно работать на предупреждение подобных случаев", - сказала она.

Как сообщалось, сегодня, 29 мая, в Броварах Киевской области произошел конфликт со стрельбой из-за междугородных маршрутных перевозок. Следователи начали досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. По факту были задержаны больше двух десятков человек.

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Полиция, Стрельба, Бровары, Задержания, Генпрокурор, Ирина Венедиктова.
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