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Аваков будет лично контролировать дело о стрельбе в Броварах

Аваков будет лично контролировать дело о стрельбе в Броварах
22:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что сегодня в массовой драке в Броварах приняли участие 67 человек.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков записал видеообращение, в котором пообещал , что все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны.

"В 7:15 утра в Броварах 67 человек устроили массовую драку между собой со стрельбой. 28 участников этой схватки уже задержаны, 22-м выдвинуты подозрения. Изъято 16 единиц оружия. Мы рассчитываем, что при поддержке Офиса Генерального прокурора завтра в судах им будет предъявлен безальтернативный арест, и эти люди в будущем надолго сядут в тюрьму. Чтобы в будущем не участвовать в таких стычках на улицах. А такой бандитский способ заработка денег, никогда не повторялся", - рассказал Аваков в видеообращении, опубликованном на официальном сайте МВД Украины в пятницу вечером.

По словам главы МВД причиной беспорядков стал конфликт между двумя перевозчиками в Киевской области.

Аваков: У меня есть большие вопросы по Броварской полиции

"Между Броварами и Киевом ежедневно курсирует ряд маршрутных такси. Стоимость билета в среднем - 14 гривен. Это 600000 гривен заработка в день, а за год - около 220 млн гривен. Этот рынок пассажирских перевозок делят между собой две группы: часть перевозок - легальна. Часть, которую осуществляют оба перевозчика - нет. Именно за эти средства для выяснения отношений между собой они наняли бандитов и "забили стрелку", как в 90-е, которая закончилась стрельбой в жилом массиве Броваров. Трое участников перестрелки сейчас с огнестрельными ранениями находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Мне жаль, что большинство из них - это молодые ребята, которые решили побыть наемниками и заработать по 800 гривен в день. Мой долг сделать так, чтобы все эти бандиты сели в тюрьму", - подчеркнул глава МВД.

Полиция классифицирует данную перестрелку как тяжкое преступление, совершенное группой лиц.

"Относительно организаторов этих беспорядков будет открыто отдельное производство, кроме этого полиция проверит прозрачность тендеров на распределение квот на перевозку должностными лицами областной власти, где интересы перевозчиков относятся, к сожалению, выше интересов людей. Мы проинформировали все правоохранительные органы, детали преступления знает президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль. Наша задача, чтобы все, кто продемонстрировал вседозволенность и стал участником преступления, получили суровое наказание. Я лично буду информировать общественность о деталях расследования этого дела", - подчеркнул Аваков.

Как сообщалось, 29 мая утром в Броварах произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. По информации замглавы МВД Антона Геращенко, три участника перестрелки получили ранения из травматического оружия.

Изначально сообщалось об 11 задержанных. На территории Киевской области введен план-перехват из-за перестрелки. Позже появилась информация о задержании в Винницкой и Житомирской области еще 10 человек, причастных к конфликту.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

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Перестрелка, Киевская область, МВД, Стрельба, Бровары, Арсен Аваков, Нацполиция, Перестрелка в Броварах.
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