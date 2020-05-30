"Новые элементы сотрудничества": посол Украины в Японии обозначил приоритеты сотрудничества

Новости Украины:Новый посол Украины в Японии рассчитывает на усиление сотрудничества в сфере технологий.

Недавно назначенный послом Украины в Японии директор Дипломатической академии при МИД Сергей Корсунский рассчитывает на усиление двустороннего сотрудничества, прежде всего в сфере технологий.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

"Я рассчитываю, что мы сможем сформулировать по отношению к Японии определенные новые элементы сотрудничества... Я знаю, что Япония после войны поднялась именно благодаря технологиям, интеллектуальной собственности. Поэтому как приоритет номер один я вижу все, что касается сферы технологий", - отметил он.

По словам Корсунского, ранее он неоднократно критически высказывался по поводу того, что Украина с 2014 года фактически не уделяла достаточного внимания региону Азии. На сегодняшний же день МИД разрабатывает стратегию по Азии, и он тоже участвует в этой работе.

Как отметил Корсунский, первые консультации на эту тему с привлечением лучших экспертов по Азии показали, что регион очень неоднороден.

"Мы сегодня пытаемся классифицировать, где имеется наш приоритет с точки зрения прагматических экономических отношений, а где есть четкая политическая аффилиация", - подчеркнул дипломат.

По его словам, Япония остается чрезвычайно важным и перспективным партнером для Украины.

При этом он добавил, что технологический потенциал Японии и Украины трудно сравнить, но, тем не менее, сотрудничество в космической, военно-технической, медицинской сферах и многие другие вещи могут быть очень полезными.

Корсунский заверил, что наука станет одним из приоритетов, "потому что именно здесь я вижу перспективу".

В частности, сообщил дипломат, уже на этой неделе у него запланирована встреча относительно чернобыльско-фукусимского проекта. По его словам, проект очень интересный и важный, потому что показывает, что украинский опыт решения проблем после Чернобыльской аварии может быть полезным для Японии.

Как сообщалось ранее, в марте Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Корсунского Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Японии.

Сергей Корсунский - украинский ученый, дипломат, доктор физико-математических наук, заслуженный экономист Украины, работает в системе МИД с 1994 года. Он занимал должность директора Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД с октября 2017 года. В 1995-1998 гг. был советником по экономическим вопросам в Посольстве Украины в Государстве Израиль.

В 1999-2000 гг. Корсунский занимал должность заместителя директора Департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Украины. В 2000-2005 гг. - советник, советник-посланник и исполняющий обязанности посла в Посольстве Украины в США.

В 2006-2008 гг. Корсунский занимал должность директора Департамента экономического сотрудничества МИД.

В 2008-2016 гг. Был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турецкой Республике.