Программа деятельности Кабмина: Рада соберется во вторник

Новости Украины:Рада планирует 2 июня рассмотреть Программу деятельности правительства.

Верховная Рада планирует рассмотреть проект постановления №3330 "О Программе деятельности Кабинета министров Украины" во вторник, 2 июня.

Об этом проинформировал представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан (фракция партии "Слуга народа") 30 мая в эфире телеканала "Украина 24".

"На вторник, предварительно, запланировано рассмотрение Программы деятельности правительства, которая внесена и зарегистрирована", – сказал Мокан.

По его словам, проект повестки дня на пленарную неделю предусматривает рассмотрение нескольких десятков законопроектов в первом чтении, ряда постановлений, обращений в международные институты, парламенты относительно внешней проблематики, а также ряда отчетов и внесения изменений в постановления о создании временных следственных комиссий.

"Но на Согласительном совете все равно будут руководители фракций и групп и руководители комитетов определяться относительно коррекции повестку дня на эту пленарную неделю", – отметил Мокан.

Как сообщалось ранее, правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект постановления №3330 "О Программе деятельности Кабинета министров Украины" 13 апреля. Программу своей деятельности Кабмин утвердил на внеочередном заседании 2 апреля. По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, она реалистична и предусматривает восстановление экономического роста.

Согласно тексту программы к приоритетным региональным направлениям деятельности Кабмина относятся: формирование эффективного местного самоуправления и органов государственной власти на новой территориальной основе, оптимизация системы территориальной организации власти на местах, совершенствования административно-территориального устройства.

Председатель депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что эта программа не будет принята в том виде, в котором его подало правительство, и должна быть доработана, в частности в части национальной безопасности и обороны.

При этом большинство комитетов приняли решение о возвращении документа на доработку.

На брифинге 19 мая первый заместитель Председателя ВР Руслан Стефанчук заявил, что Верховная Рада после завершения рассмотрения проекта постановления №3330 "О Программе деятельности Кабинета министров Украины" в парламентских комитетах будет требовать от правительства внести новую программу его деятельности.

Согласно Регламенту Верховной Рады, вопрос об одобрении программы деятельности Кабинета министров рассматривается на пленарном заседании в 15-дневный срок после ее поступления в ВР.