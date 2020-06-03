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Президент рассказал, когда будут сняты ограничения на покупку земли иностранцами

Президент рассказал, когда будут сняты ограничения на покупку земли иностранцами
16:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Украины:По словам президента, ограничения будут сняты, когда украинские фермеры получат доступ к дешевому кредитованию.

Украина снимет ограничения на покупку земель сельскохозяйственного назначения, но только после того, как обеспечит отечественным фермерам возможность брать дешевые кредиты для этой цели.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса в Хмельницкой области.

"Правильно, чтобы у всех была возможность покупать землю. Это обязательно будет после определенных решений. Мы не могли открыть покупку земли для всех, включая иностранные компании, потому что иностранные компании имеют кредитные условия совершенно другие. Наша стратегия очень простая – мы сделаем сначала удобоваримые и правильные кредитные условия, чтобы наши люди, фермеры могли брать кредиты под 2%, тогда мы сможем открыть рынок для всех", - сказал он.

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По словам президента, власть будет защищать договоры долгосрочной аренды земли иностранными компаниями, которые давно на украинском рынке.

Как сообщалось, 28 апреля Зеленский подписал закон, вводящий рынок сельскохозяйственных земель в Украине с июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года приобретать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тыс. гектаров, а приобретать земли смогут также юридические лица.

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Запрещается продажа земель иностранцам, юрлицам с иностранными акционерами и юрлицам, бенефициаров которых невозможно установить или бенефициары которых зарегистрированы в офшорных зонах, а также лицам, против которых действуют специальные экономические и прочие санкции.

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Земля, Владимир Зеленский, ОП.
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