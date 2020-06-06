Арсен Аваков: Павлоградский химзавод будет производить топливо для ракетных комплексов

Новости Украины:В Украине в феврале была восстановлена ракетная программа и внесены изменения в оборонный заказ.

В феврале была восстановлена ракетная программа и внесены изменения в оборонный заказ, теперь Павлоградский химический завод будет производить топливо для украинских ракетных комплексов. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает МВД.

"Несколько месяцев назад у нас была ситуация, когда Павлоградский химический завод почти прекратил работу. Большое количество людей уволили, потому что свернули ряд программ. Это было сделано не квалифицированно, ошибки допустили местные руководители и руководители в Киеве. Я знаю проблематику этого предприятия еще с 2014 года. Кабинет министров и СНБО приняли решение — развернуть программы создания твердого топлива для украинских ракетных комплексов "Ольха", "Нептун" и др. Кроме того, отдельно Правительство выделило средства для утилизации ракетного топлива, чем также занимается этот завод", — заявил Аваков.

Он добавил, что главная задача, чтобы КБ "Луч", Павлоградский химзавод и ряд других оборонных предприятий смогли выпускать ракетные комплексы, которые способны защищать наши морские и сухопутные границы.

Аваков заявил, что после визита он отчитается Президенту Украины, какие проблемы есть на производстве и как их можно решить.

"Отдельно также необходимо решать вопрос Павлоградских шахт. Правительство ищет решения, чтобы в ближайшее время эти шахты заработали", — добавил министр.

Директор завода Леонид Шиман отметил, что в феврале Указом Президента была восстановлена ракетная программа и внесены изменения в оборонный заказ.

"Сейчас мы планируем набрать около 540 рабочих. И уже в ближайшие недели мы восстановим производство ракетных комплексов для нужд Минобороны. Это касается "Ольхи М", "Тайфуна" и оперативно — тактических комплексов "Гром". Конечно, такое высокоточное вооружение значительно усилит военную способность Вооруженных сил, а в дальнейшем, мы хотим расширить производство и увеличить штат до полутора тысяч рабочих", — подчеркнул Леонид Шиман.

Аваков сказал, что руководство завода ввело отдельный контроль за соблюдением экологической безопасности, как на заводе, так и в районе производства.

Павлоградский химический завод занимается четырьмя направлениями деятельности — утилизация, производство топлива для ракет, производство ракетных двигателей и производство взрывчатых материалов. Все производственные процессы, связанные с взрывчаткой или опасными химическими веществами, происходят автоматически, без участия людей, чтобы минимизировать риски на производстве.

Как сообщалось, в Днепропетровской области расформировали Павлоградский отдел полиции, из-за сотрудничества правоохранительных органов с преступниками.