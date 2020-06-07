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Денис Малюська: введение карантина в Украине было на грани законности

Денис Малюська: введение карантина в Украине было на грани законности
21:37 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:Оценку законности введения карантинных ограничений, которые правительство ввело для противодействия распространению коронавирусной болезни, предоставит суд.

Окончательную оценку законности введения карантинных ограничений, которые правительство ввело для противодействия распространению коронавирусной болезни, предоставит суд. Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська в интервью Радио Свобода.

Говоря о самих ограничения, он высказал мнение, что правительство действовало на пределе своих полномочий.

"Мы прошли по самому краю полномочий. Дальше уже точно была бы незаконность. Рисковая тактика. Никакого запаса мы себе не оставляли, "не дули на холодное", - сказал он.

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По словам министра, по юридическому аспекту карантина существуют три аспекта: процедура введения, законность самих ограничений и сбалансированность решений.

"Есть много дискуссий по поводу того, была ли полностью соблюдена легальная процедура введения карантина или нет. Короткий ответ: в конце концов оценку даст суд. У нас есть множество исков в Окружном административном суде, где эти решения пересматриваются. Ключевой тезис, которую нужно помнить: любое процедурное нарушение влечет за собой незаконность принятого решения. Это касается не только актов Кабмина, но и корпоративных решений, решений юридических лиц, других административных актов. Только существенные нарушения процедуры, которые повлияли на суть акта могут тянуть за собой признание его незаконным", - отметил Малюська.

Малюська добавил, что сбалансированность решений должен оценивать не только украинский суд, но и международные учреждения, в том числе Европейский суд по правам человека.

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"По нашему мнению, сбалансированность у нас соблюдена, потому что мы в принципе применяли те же подходы, которые были применены в большинстве стран Западной Европы. Поэтому мы тоже чувствуем себя достаточно уверенно. Но у нас все-таки демократия, правовое государство, несмотря на любую критику. Яркий пример того, что правительство не понимает, не знает и не уверен, что решит суд. А суд может решить по-разному", - считает малюська.

По словам министра, даже если суд установит нарушение процедуры или Конституции при введении карантина, цель этого мероприятия была в том, чтобы защитить жизнь и здоровье людей.

"Я не вижу особо сложных последствий, с юридической точки зрения или с точки зрения возмещения ущерба в результате оценки действий Кабмина во время карантина. Они были на грани законности, но в пределах такой законности и были сбалансированными. Поэтому у нас есть прекрасная юридическая позиция - защищать от любых исков государство и государственный бюджет. Я не думаю, что будут какие-то существенные выплаты государства в связи с карантином. А даже если они и будут, незначительные, то все равно это оправдано", - подытожил глава Минюста.

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Украина, Минюст, Карантин, ОП.
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