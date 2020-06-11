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Венедиктова записала видеообращение после визита Порошенко в ОГП: заявляет о давлении на нее

Венедиктова записала видеообращение после визита Порошенко в ОГП: заявляет о давлении на нее
00:00 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:Венедиктова заявила о давлении на нее со стороны Порошенко.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила о давлении на нее со стороны пятого президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко относительно повторного сообщения о подозрении. 

Об этом сообщила Венедиктова в видеообращении.

"Во-первых, генеральный прокурор имеет все законные основания поручить другим прокурорам осуществить письменное уведомление о подозрении. Это предусмотрено частью 2 статьи 481 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Во-вторых, после отказа получать документы, народный депутат вместе с коллегами по фракции, адвокатами и охранниками появился в помещение Офиса Генерального прокурора. При этом под предлогом неотложного приема по расследованию ряда уголовных производств парламентарии просто ворвались в мой кабинет, повредив вещи работникам охраны.

Поэтому неправомерным является и давление на генерального прокурора требовать повторно сообщить о подозрении, что фактически означает повторное совершение процессуального действия, которое уже было выполнено в присутствии адвокатов депутата в помещении ГБР", - сказала она.

Генпрокурор отметила, что сообщение о подозрении отправлено Порошенко по почте. Далее инициирует избрание меры пресечения в суде.

Защита Порошенко отмечает, что сообщение о подозрении нардепу должен вручать лично генеральный прокурор. С этой целью лидер "ЕС" даже прибыл в Офис Венедиктовой.

Как сообщалось ранее, 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.

Политические преследования: Порошенко отреагировал на сообщение о подозрении

Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному указу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.

Утром Порошенко поехал в ГБР на допрос, однако там ему объявили подозрение. После этого пятый президент поехал в офис генпрокурора.

ГБР показало, как Порошенко отказался получать подозрение (Видео)

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержание под стражей.

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Петр Порошенко, ОГП, Ирина Венедиктова.
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