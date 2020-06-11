ЦИК позволила голосовать на выборах избирателям без "прописки"

Центральная избирательная комиссия утвердила Порядок определения избирательного адреса избирателя, который не имеет зарегистрированного места жительства.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
"Утвержденный Порядок устанавливает процедуру определения избирательного адреса избирателя, который не имеет зарегистрированного места жительства, согласно части четвертой статьи 8 Закона Украины "О Государственном реестре избирателей", - говорится в сообщении.
Это постановление вступит в силу с 1 июля.
По данным ЦИК, благодаря такому решению право голоса смогут реализовать еще более миллиона избирателей без зарегистрированного места жительства.
Порядком, в частности, предусмотрено, что орган ведения Государственного реестра избирателей (ГРИ) может определить избирательный адрес избирателя, не имеющего зарегистрированного места жительства, по месту его фактического проживания.
Для этого избирателю необходимо обратиться в орган ведения ГРИ по месту фактического проживания на территории Украины с заявлением о включении в ГРИ в случае если гражданин Украины, которому исполнилось 18 лет, обнаружил, что он не включен в него; или относительно изменения избирательного адреса в случае, если запись об избирателе содержится в ГРИ, но он выбыл из зарегистрированного места жительства.
В ЦИК подчеркнули, что такое заявление можно подать как в бумажной, так и в электронной форме.
"Важно учитывать, что указанные заявления можно подавать в период межвыборного процесса и в первые пять дней избирательного процесса. Вместе с тем, избиратель, которому органом ведения ГРИ уже был определен избирательный адрес по фактическому месту его жительства, может обратиться с новым заявлением об очередном изменении не ранее чем через 180 дней после внесения первого в ГРИ", - добавили в ЦИК.
В то же время, в ЦИК напомнили, что 18 мая комиссия утвердила Порядок рассмотрения обращения избирателя по изменению избирательного адреса, благодаря которому возможность участвовать в голосовании, в том числе на местных выборах, получили внутренне перемещенные лица, трудовые мигранты, другие избиратели, которые по определенным причинам вынуждены проживать не по месту своей регистрации.