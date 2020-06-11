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ЦИК позволила голосовать на выборах избирателям без "прописки"

ЦИК позволила голосовать на выборах избирателям без "прописки"
19:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Граждане Украины, которые не имеют места постоянной регистрации, смогут проголосовать по адресу фактического проживания.

Центральная избирательная комиссия утвердила Порядок определения избирательного адреса избирателя, который не имеет зарегистрированного места жительства.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Утвержденный Порядок устанавливает процедуру определения избирательного адреса избирателя, который не имеет зарегистрированного места жительства, согласно части четвертой статьи 8 Закона Украины "О Государственном реестре избирателей", - говорится в сообщении.

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Это постановление вступит в силу с 1 июля.

По данным ЦИК, благодаря такому решению право голоса смогут реализовать еще более миллиона избирателей без зарегистрированного места жительства.

Порядком, в частности, предусмотрено, что орган ведения Государственного реестра избирателей (ГРИ) может определить избирательный адрес избирателя, не имеющего зарегистрированного места жительства, по месту его фактического проживания.

Для этого избирателю необходимо обратиться в орган ведения ГРИ по месту фактического проживания на территории Украины с заявлением о включении в ГРИ в случае если гражданин Украины, которому исполнилось 18 лет, обнаружил, что он не включен в него; или относительно изменения избирательного адреса в случае, если запись об избирателе содержится в ГРИ, но он выбыл из зарегистрированного места жительства.

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В ЦИК подчеркнули, что такое заявление можно подать как в бумажной, так и в электронной форме.

"Важно учитывать, что указанные заявления можно подавать в период межвыборного процесса и в первые пять дней избирательного процесса. Вместе с тем, избиратель, которому органом ведения ГРИ уже был определен избирательный адрес по фактическому месту его жительства, может обратиться с новым заявлением об очередном изменении не ранее чем через 180 дней после внесения первого в ГРИ", - добавили в ЦИК.

В то же время, в ЦИК напомнили, что 18 мая комиссия утвердила Порядок рассмотрения обращения избирателя по изменению избирательного адреса, благодаря которому возможность участвовать в голосовании, в том числе на местных выборах, получили внутренне перемещенные лица, трудовые мигранты, другие избиратели, которые по определенным причинам вынуждены проживать не по месту своей регистрации.

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Выборы, ЦИК.
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