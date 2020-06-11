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"Пленки Ермака": НАБУ взялось за расследование

"Пленки Ермака": НАБУ взялось за расследование
19:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Национальное антикоррупционное бюро начало расследовать дело "пленок Ермака".

Национальное антикоррупционное бюро сообщает, что открыло два уголовных производства в деле "пленок Ермака".

Об этом сообщили в НАБУ в ответ на запрос Радио Свобода.

В НАБУ сообщили, что к ним поступило постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда об обязательстве внести сведения в ЕРДР по заявлению адвоката в интересах народного депутата Украины.

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"Согласно указанному заявлению, гражданин Украины получил неправомерную выгоду за влияние на принятие решений главой Офиса президента о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти. Сведения об уголовном правонарушении... внесены в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная квалификация – часть 2 статьи 369-2 (злоупотребление влиянием, принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, или предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды – ред.)", – говорится в сообщении.

Кроме этого, как заявили в НАБУ, глава Офиса президента "получил неправомерную выгоду в крупном размере за принятие решений о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти".

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Относительно этого в ЕРДР внесли сведения об уголовном правонарушении с предварительной квалификацией "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

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НАБУ, Гео Лерос, Андрей Ермак, Офис Президента.
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