День памяти сталинской депортации: Украина поддержала страны Балтии

Украина выступила в поддержку балтийских стран, которые сегодня чтят память жертв массовой депортации коммунистического режима.

Соответствующее заявление опубликовано в Twitter постоянного представительства Украины при ООН.

"Сегодня Украина присоединяется к прибалтийским государствам Эстонии, Латвии и Литве, скорбя о жертвах массовой депортации сталинского режима. Тысячи невинных жизней были потеряны. Ужасает, как современная Россия продолжает прославлять и оправдывать преступления Сталина. Он должен быть осужден", - заявили в МИД.

— UKR Mission to UN (@UKRinUN) June 14, 2020