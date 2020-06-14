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День памяти сталинской депортации: Украина поддержала страны Балтии

День памяти сталинской депортации: Украина поддержала страны Балтии
18:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер
Украина выразила поддержку странам Балтии, скорбя по жертвам сталинских депортаций.

Украина выступила в поддержку балтийских стран, которые сегодня чтят память жертв массовой депортации коммунистического режима.

Соответствующее заявление опубликовано в Twitter постоянного представительства Украины при ООН.

"Сегодня Украина присоединяется к прибалтийским государствам Эстонии, Латвии и Литве, скорбя о жертвах массовой депортации сталинского режима. Тысячи невинных жизней были потеряны. Ужасает, как современная Россия продолжает прославлять и оправдывать преступления Сталина. Он должен быть осужден", - заявили в МИД.

В Эстонии поминают жертв массовой депортации 1941 года

Отметим, в балтийских странах сегодня проходят мероприятия в память о жертвах депортаций коммунистического режима. Так, в ночь с 13 на 14 июня 1941 года были проведены массовые депортации жителей Латвии, которые вывозились на поселение в Сибирь, на Дальний Восток и Крайний Север.

В целом были депортированы более 15 000 человек. Кроме того, в ночь на 14 июня 1941 года в Эстонии была проведена массовая депортация, во время которой репрессивные органы Советского Союза выслали в Сибирь около 10 000 человек, пишет Delfi.

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Все по теме:

Украина, Эстония, Литва, Латвия.

Автор:

Телеграф
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