Испанский телеканал опубликовал карту с "российским" Крымом

В Испании телерадиокорпорация опубликовала инфографику распространения COVID-19, на которой аннексированный Крым обозначен как часть РФ.

Испанская телерадиокорпорация RTVE опубликовала инфографику по распространению коронавирусной инфекции в мире, на которой карта Украины отображена без аннексированного Крыма, а полуостров обозначен частью России. Об этом сообщает сайт RTVE.

На интерактивной карте Крым обозначен тем же цветом, что и РФ.

Ранее французская газета Le Monde опубликовала карту распространения коронавируса в мире. При этом Крым на этой карте обозначен как российская территория.

Как сообщалось, международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Верховная Рада Украины официально объявила датой начала оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.