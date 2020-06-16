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Испанский телеканал опубликовал карту с "российским" Крымом

Испанский телеканал опубликовал карту с "российским" Крымом
Обновлено 08:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Скриншот
В Испании телерадиокорпорация опубликовала инфографику распространения COVID-19, на которой аннексированный Крым обозначен как часть РФ.

Испанская телерадиокорпорация RTVE опубликовала инфографику по распространению коронавирусной инфекции в мире, на которой карта Украины отображена без аннексированного Крыма, а полуостров обозначен частью России. Об этом сообщает сайт RTVE.

На интерактивной карте Крым обозначен тем же цветом, что и РФ.

Ранее французская газета Le Monde опубликовала карту распространения коронавируса в мире. При этом Крым на этой карте обозначен как российская территория.

Помпео: Россия должна прекратить репрессии и вернуть Крым Украине

Как сообщалось, международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Верховная Рада Украины официально объявила датой начала оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

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Все по теме:

Испания, Россия, Крым, Аннексия Крыма.

Автор:

Телеграф
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