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Работа ВАКС: Раде рекомендуют принять в целом законопроект

Работа ВАКС: Раде рекомендуют принять в целом законопроект
16:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: Википедия
Рассмотрев 14 поправок, Комитет рекомендовал ВР Украины принять законопроект №3348 в редакции предложенной в соответствии сравнительной таблицы.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект №3348 о внесении изменений в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" по обеспечению суда помещением и другим вопросам работы суда.

Целью законопроекта является создание законодательных предпосылок для обеспечения Высшего антикоррупционного суда помещениями, соответствующими требованиям и позволяющими беспрепятственно осуществлять судопроизводство.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время Высший антикоррупционный суд временно размещен в трех зданиях, не отвечающих национальным и международным стандартам надлежащего размещения суда, в частности, площадь зданий не позволяет обустроить необходимое количество залов судебных заседаний, помещения требуют переоборудования для обеспечения безопасности всех участников процесса, не соответствуют требованиям противопожарной безопасности.

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"Указанное влечет невозможность обеспечения надлежащей скорости рассмотрения дел. В то же время, суд не может осуществлять капитальный ремонт вышеуказанных помещений, поскольку они находятся во временном пользовании", - указано в документе.

Поэтому проектом закона предлагается дополнить закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" положением, согласно которому суд получит право осуществлять управление объектами государственной собственности, которые принадлежат к сфере его управления.

С целью обеспечения единого подхода к стандартам деятельности судей предлагается также установить одинаковые сроки осуществления полномочий следственными судьями ВАКС и судьями местных судов.

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Также, предлагается отменить положение, которое не позволяет быть назначенными судьями Высшего антикоррупционного суда лицам, которые в течение последних 10 лет работали в правоохранительных органах и прокуратуре, а также упростить требования к судьям первой инстанции, приблизив их к требованиям к судьям местных судов с разницей лишь в требовании опыта работы в сфере права в 7 лет, вместо пяти.

Как сообщалось, что 2 июня Верховная Рада приняла за основу проект закона №3348 о внесении изменений в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" по обеспечению суда помещением и другим вопросам работы суда. Соответствующее решение поддержали 260 народных депутатов Украины.

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Украина, ВР, ВАКС.

Автор:

Телеграф
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