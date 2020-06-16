Работа ВАКС: Раде рекомендуют принять в целом законопроект

Рассмотрев 14 поправок, Комитет рекомендовал ВР Украины принять законопроект №3348 в редакции предложенной в соответствии сравнительной таблицы.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект №3348 о внесении изменений в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" по обеспечению суда помещением и другим вопросам работы суда.

Целью законопроекта является создание законодательных предпосылок для обеспечения Высшего антикоррупционного суда помещениями, соответствующими требованиям и позволяющими беспрепятственно осуществлять судопроизводство.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время Высший антикоррупционный суд временно размещен в трех зданиях, не отвечающих национальным и международным стандартам надлежащего размещения суда, в частности, площадь зданий не позволяет обустроить необходимое количество залов судебных заседаний, помещения требуют переоборудования для обеспечения безопасности всех участников процесса, не соответствуют требованиям противопожарной безопасности.

"Указанное влечет невозможность обеспечения надлежащей скорости рассмотрения дел. В то же время, суд не может осуществлять капитальный ремонт вышеуказанных помещений, поскольку они находятся во временном пользовании", - указано в документе.

Поэтому проектом закона предлагается дополнить закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" положением, согласно которому суд получит право осуществлять управление объектами государственной собственности, которые принадлежат к сфере его управления.

С целью обеспечения единого подхода к стандартам деятельности судей предлагается также установить одинаковые сроки осуществления полномочий следственными судьями ВАКС и судьями местных судов.

Также, предлагается отменить положение, которое не позволяет быть назначенными судьями Высшего антикоррупционного суда лицам, которые в течение последних 10 лет работали в правоохранительных органах и прокуратуре, а также упростить требования к судьям первой инстанции, приблизив их к требованиям к судьям местных судов с разницей лишь в требовании опыта работы в сфере права в 7 лет, вместо пяти.

Как сообщалось, что 2 июня Верховная Рада приняла за основу проект закона №3348 о внесении изменений в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" по обеспечению суда помещением и другим вопросам работы суда. Соответствующее решение поддержали 260 народных депутатов Украины.