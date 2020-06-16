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Андрей Таран провел переговоры с главой представительства НАТО в Украине

Андрей Таран провел переговоры с главой представительства НАТО в Украине
17:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
Министр обороны Украины Андрей Таран обсудил с главой Представительства НАТО в Украине Александером Винниковым состояние и перспективы практической реализации Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО.

"16 июня 2020 года министр обороны Украины Андрей Таран провел телефонный разговор с главой Представительства НАТО в Украине Александером Винниковым. Министр обороны Украины подчеркнул необратимость реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора. Он выразил благодарность за решение Североатлантического совета, который 12 июня с. г. признал Украину партнером с расширенными возможностями (Enhanced Opportunity Partner-EOP)", - говорится в сообщении.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как отмечается, во время разговора Таран и Винников обсудили состояние и перспективы практической реализации Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина – НАТО, в том числе начало нового цикла Процесса планирования и оценки сил и уточнения Комплексного пакета помощи НАТО с учетом подготовки и принятия новых документов стратегического планирования в Украине. Собеседники согласились, что оценка хода выполнения ГНП экспертами Альянса осенью этого года предоставит возможность для своевременного внесения необходимых корректировок.

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Важным аспектом беседы стал обмен мнениями о максимально эффективном использовании консультативно-совещательной помощи со стороны НАТО как эффективного механизма осуществления оборонной реформы.

Министр обороны подчеркнул, что в условиях ограничений, вызванных пандемией COVID-19, Украина уделяет большое внимание сохранению и проведению всех возможных национальных и многонациональных учений, чтобы улучшить совместимость и оперативную и боевую готовность Вооруженных сил.

Стороны также обсудили организацию телефонного разговора министра обороны Украины с генеральным секретарем НАТО, отметили в пресс-службе.

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Как сообщалось, в Альянсе 12 июня приняли решение о предоставлении Украине статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО (EOP).

Эта программа была основана на саммите Альянса в сентябре 2014 года с целью предоставления отдельным странам-партнерам механизмов для достижения и поддержания максимальной совместимости с Альянсом.

EOP позволяет стране-партнеру достичь так называемой секторальной (оперативной) взаимосовместимости с НАТО (на уровне системы логистики, связи, управления войсками, конкретных родов войск и т.п.). Кроме того, EOP дает приглашенным в нее странам-партнерам ряд особых возможностей взаимодействия с НАТО.

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Украина, НАТО, Минобороны.

Автор:

Телеграф
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