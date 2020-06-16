Зеленский поручил усилить переговоры о покупке вакцины от COVID-19

Глава государства Владимир Зеленский поставил задачу усилить международные переговоры о сотрудничестве в приобретении вакцины от COVID-19, когда она будет создана.

Президент Владимир Зеленский поручил активизировать переговоры по приобретению вакцины от COVID-19.

"Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. У нас хорошие отношения с Европейским Союзом. Внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко на повестке дня", - отметил глава государства во вторник на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба президента Украины.

Известно, что в настоящее время в мире разрабатывается более 130 потенциальных вакцин против коронавируса. Предварительные результаты испытания вакцины против коронавируса обнародовала американской компанией Moderna.

Как сообщалось ранее, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус предупредил, что страны мира должны быть готовы к новой вспышке заболеваемости COVID-19.

В Украине зафиксировано за сутки 666 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.