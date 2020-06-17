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Представительство Президента в АРК: Принудительная паспортизация - это элемент репрессивной политики РФ

Представительство Президента в АРК: Принудительная паспортизация - это элемент репрессивной политики РФ
05:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com
Выданные в аннексированном Россией Крыму "российские паспорта" не признаются и не имеют никаких правовых последствий. Об этом заявили в Представительстве Президента Украины в АР Крым.

"Россия не только осуществила международное преступление в 2014 году, но и отнеслась к крымчанам как к крепостным, которые перешли к ней в собственность вместе с территорией. Мы солидарны с заявлением МИД Украины, которое напоминает о том, что "принудительная паспортизация - это элемент репрессивной политики государства-агрессора относительно граждан Украины, которые вынуждены жить в условиях оккупации и является составной системного давления российской оккупационной администрации на граждан Украины, предварительно спланированного и цинично реализованного", - говорится в заявлении.

Напомним, МИД сделал заявление о принудительной российской паспортизации украинцев в Крыму.

Лидеры Евросоюза могут продлить санкции за аннексию Крыма на следующей неделе; ожидается, что в ближайшие дни пройдет саммит ЕС в режиме видеоконференции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Брюсселю с призывом усилить давление на Россию за грубые нарушения прав человека и международного права в Крыму; в частности, оккупационные власти намерены провести так называемый референдум по поправкам в конституцию РФ и на украинском полуострове.

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Все по теме:

Россия, Паспортизация, Оккупированный Крым.

Автор:

Телеграф
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