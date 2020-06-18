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Четверг, 18.06.2020
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Зеленский выразил поддержку в разработке дорожной карты дальнейшего развития "Восточного партнерства"
Зеленский выразил поддержку в разработке дорожной карты дальнейшего развития "Восточного партнерства"
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Зеленский выразил поддержку в разработке дорожной карты дальнейшего развития "Восточного партнерства"

Зеленский выразил поддержку в разработке дорожной карты дальнейшего развития "Восточного партнерства"
22:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал разработку дорожной карты дальнейшего развития инициативы Восточного партнерства и ее утверждение на Шестом Саммите Восточного партнерства в 2021 году.

Во время видеоконференции лидеров Восточного партнерства Глава государства выразил надежду, что такая встреча состоится в начале следующего года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Надеюсь, что это произойдет уже в начале 2021 года и не в режиме онлайн, а во время действительно живой встречи, где мы сможем пожать друг другу руки, закрепив новые решения и важные соглашения", - заявил Зеленский.

Так, во время видеоконференции лидеров Восточного партнерства было отмечено, что основными задачами на будущее является преодоление последствий пандемии COVID-19, расширение инициативы и выработки долгосрочных правил деятельности после 2020 года.

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Отмечалось, что важными вопросами в настоящее время является усиление интеграции в Европе, открытие новых рынков и построение инфраструктуры для высококачественной связи.

Также сообщается, что среди приоритетов деятельности Восточного партнерства было названо демократизацию экономики, надлежащее управление, в частности борьбу с коррупцией и верховенство права, проблему климатических изменений, цифровую трансформацию экономики. Также отмечена важность привлечения гражданского общества к принятию государственных решений.

Кроме того, было уделено внимание продвижению к прекращению военных и решению замороженных конфликтов региона, борьбе с дезинформацией, увеличению инвестиций и динамики реформ в регионе.

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Кроме того, Зеленский поблагодарил Хорватию за успешное председательство в Совете ЕС в текущем полугодии и пожелал успешного председательства Германии во второй половине 2020 года.

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Все по теме:

Украина, ЕС, Владимир Зеленский, Офис Президента.

Автор:

Телеграф
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