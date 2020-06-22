Зеленский уволил посла в Сингапуре, Брунее и Новой Зеландии

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дмитрия Сенника с должностей посла Украины в Республике Сингапур, посла Украины в Брунее Даруссаламе и посла Украины в Новой Зеландии.

"Освободить Сеника Дмитрия Юрьевича от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Сингапур, а также с должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Брунее Даруссаламе и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Новой Зеландии по совместительству", - говорится в указе главы государства от 22 июня.

Напомним, ранее Зеленский своими указами уволил главу Винницкой областной государственной администрации Владислава Скальского и назначил на эту должность главу Государственного управления делами Сергея Борзова, предварительно уволив его с занимаемой должности.

Также Зеленский подписал указы об увольнении Виталия Туринка с должности главы Запорожской областной государственной администрации (ОГА) и назначении вместо него Виталия Боговина.

Зеленский также назначил Василия Володина главой Киевской областной государственной администрации (ОГА).