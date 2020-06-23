Разумков: Пока рано говорить о повышении зарплат депутатам

По мнению спикера ВР, этот вопрос должен быть связан с ростом экономики, ВВП, благосостояния граждан и развитием государства.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что пока рано говорить о повышении зарплат народным депутатам.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, отвечая на вопрос о целесообразности повышения зарплаты депутатам.

"Я считаю, что должен быть достойный уровень оплаты труда. Но должен быть достойный уровень оплаты труда всех ... Мне кажется, что на уровне той заработной платы, которая есть в государстве, на уровне той минимальной заработной платы, которая сегодня есть у наших сограждан, говорить о повышении заработной платы для народных депутатов, - пока рано, мягко говоря", - отметил председатель ВР.

Он считает, что этот вопрос должен быть связан с ростом экономики, ВВП, благосостояния граждан и развитием государства.

"А сегодня говорить исключительно о себе - я думаю, что это не совсем правильно. И с экономической, и с политической, и с моральной точки зрения", - сказал Разумков.

Спикер также добавил, что заработные платы депутатов "даже немного выросли". "Моя заработная плата за год выросла на 3000 гривен, если я не ошибаюсь. Потому что есть индексация", - рассказал он.

В то же время, отметил Разумков, поднимать сейчас вопрос о каком-то значительном росте зарплаты депутатов - это "неправильно и несвоевременно".