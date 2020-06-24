Шмыгаль рассказал, боится ли он заболеть коронавирусом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что если преодолеть летальность от коронавируса, у общества не будет страха этой болезни.

"Классического страха заболеть у меня нет. Тут очень важный момент: хочется с одной стороны дать месседж обществу, что это болезнь, и каждый из нас имеет шанс ею заразиться и заболеть, очень важно вовремя среагировать и получить помощь. И тут очень важный момент – заболеть как можно позже, а именно придерживаться масочного режима, придерживаться чистоты рук, придерживаться социальной дистанции", - сказал Шмыгаль в интервью на YouTube-канале "Vласть vs Vлащенко", отвечая на вопрос, есть ли у него страх заболеть коронавирусом.

Премьер пояснил, что на данный момент в мире нет лекарств и утвержденных эффективных протоколов лечения коронавируса, а у болезни достаточно высокая летальность.

"Вот это пугает. Пугает летальность этой болезни. Если преодолеть летальность и эта болезнь станет условно обычным гриппом или ангиной, которую можно пролечить таблетками и жить спокойно дальше, тогда страха ни у общества, ни у кого из нас не будет", - подчеркнул Шмыгаль.