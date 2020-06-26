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Премьер: Июнь и июль мы проживем в карантине

Премьер: Июнь и июль мы проживем в карантине
Обновлено 11:46 Сегодня Телеграф
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, украинцы "привыкли жить в стрессе и в кризисных условиях априори".

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, преодолела ли Украина пик "коронавирусного" кризиса - или же худший момент еще впереди. "Я с этим вопросом ложусь спать и просыпаюсь", - признался глава Кабмина в интервью изданию НВ.

По его словам, украинцы "привыкли жить в стрессе и в кризисных условиях априори".

"Это наш плюс и огромнейшее преимущество. Мы столько раз были в кризисах, что сегодня кризис начали воспринимать, к сожалению, как часть жизни", - напомнил он. Шмыгаль отметил, что разные бизнесы по‑разному оценивают сегодняшний кризис.

"Некоторые бизнесмены воспринимают как возможность - это оптимистическая часть. Но будем говорить о тех, кто страдает от кризиса, это важнее. Тех, у кого закрыты магазины, рестораны, какие‑то сферы развлечений, креативные индустрии, - их нужно поддержать, чтобы они сохранили рабочие места. Чтобы люди знали, что наступит время и они вернутся в свои офисы, на съемочные площадки, сцены и в рестораны. И здесь вопрос: сколько времени будет карантин?", - подтвердил премьер.

Он напомнил, что Украина пока придерживается адаптивного карантина: "Те области и регионы, где можно работать в обычном режиме, — работайте и поддерживайте экономику. А где начался пик, там мы вынуждены ужесточать карантинные правила".

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При этом важным заданием Шмыгаль назвал необходимость "не расслабиться, не допустить нового пика".

Для этого Кабмин планирует увеличить штрафы за неношение масок в общественных местах, в общественном транспорте, штрафы для собственников таких заведений и транспорта.

"Поэтому, возвращаясь к вопросу: мы видим, что июнь и июль мы проживем в карантинных ограничениях. В больших или меньших, но мы от них не откажемся", - констатировал он.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 1109 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки, 541 из числа ранее заболевших Covid-19 выздоровели, 19 умерли.

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Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Денис Шмыгаль, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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