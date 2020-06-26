Премьер: Июнь и июль мы проживем в карантине

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, украинцы "привыкли жить в стрессе и в кризисных условиях априори".

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, преодолела ли Украина пик "коронавирусного" кризиса - или же худший момент еще впереди. "Я с этим вопросом ложусь спать и просыпаюсь", - признался глава Кабмина в интервью изданию НВ.

По его словам, украинцы "привыкли жить в стрессе и в кризисных условиях априори".

"Это наш плюс и огромнейшее преимущество. Мы столько раз были в кризисах, что сегодня кризис начали воспринимать, к сожалению, как часть жизни", - напомнил он. Шмыгаль отметил, что разные бизнесы по‑разному оценивают сегодняшний кризис.

"Некоторые бизнесмены воспринимают как возможность - это оптимистическая часть. Но будем говорить о тех, кто страдает от кризиса, это важнее. Тех, у кого закрыты магазины, рестораны, какие‑то сферы развлечений, креативные индустрии, - их нужно поддержать, чтобы они сохранили рабочие места. Чтобы люди знали, что наступит время и они вернутся в свои офисы, на съемочные площадки, сцены и в рестораны. И здесь вопрос: сколько времени будет карантин?", - подтвердил премьер.

Он напомнил, что Украина пока придерживается адаптивного карантина: "Те области и регионы, где можно работать в обычном режиме, — работайте и поддерживайте экономику. А где начался пик, там мы вынуждены ужесточать карантинные правила".

При этом важным заданием Шмыгаль назвал необходимость "не расслабиться, не допустить нового пика".

Для этого Кабмин планирует увеличить штрафы за неношение масок в общественных местах, в общественном транспорте, штрафы для собственников таких заведений и транспорта.

"Поэтому, возвращаясь к вопросу: мы видим, что июнь и июль мы проживем в карантинных ограничениях. В больших или меньших, но мы от них не откажемся", - констатировал он.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 1109 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки, 541 из числа ранее заболевших Covid-19 выздоровели, 19 умерли.