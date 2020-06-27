Кулеба: Ничто не остановит движение украинского народа к успешному европейскому будущему

Несмотря на множество факторов, ничто не смогло остановить подписание Украиной экономической части Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое является безальтернативным путем для Киева. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

"6 лет назад подпись под тысячами страниц Ассоциации с ЕС показала: ничто не остановит движение украинского народа к успешному европейскому будущему. Ни интересы монополий и ошибочные решения, ни дубинки и пули, ни вооруженная агрессия. Другого пути, кроме имплементации соглашений, нет и сейчас", - написал Кулеба.

Как известно, политическую часть Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС было подписано 21 марта 2014 года, экономическую часть - 27 июня 2014 года.

ВР и Европарламент синхронно в режиме телемоста, ратифицировали это Соглашение 16 сентября 2014 года.

Напомним, ранее пятый президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что членство в ЕС соответствует воле большинства украинцев, и оно является выбором ради мира, стабильности и благополучия.