День Конституции: США поздравили Украину

Соединенные Штаты Америки поздравили Украину с Днем Конституции и заверили в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

"В День Конституции мы отмечаем усилия Украины по внедрению реформ, продвигающих страну к демократическому, стабильному и благополучному будущему, которое украинцы представляли себе во время Революции достоинства. Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, защищенной в пределах ее международно-признанных границ и территориальных вод", - отметили в дипломатическом ведомстве.

Также подчеркивается, что США поддерживают принцип свободы Украины двигаться евроатлантическим путем в соответствии с требованиями народа Украины.

Как сообщалось, в Украине 28 июня отмечают День Конституции.

Напомним, ранее Владимир Зеленский призвал украинцев к взаимному уважению, а также уважению украинских законов.