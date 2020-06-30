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"Непростая" тема "Северного потока 2": в Германии обязуются проследить, чтобы интересы Украины были учтены
"Непростая" тема "Северного потока 2": в Германии обязуются проследить, чтобы интересы Украины были учтены
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"Непростая" тема "Северного потока 2": в Германии обязуются проследить, чтобы интересы Украины были учтены

"Непростая" тема "Северного потока 2": в Германии обязуются проследить, чтобы интересы Украины были учтены
Обновлено 03:52 Сегодня Телеграф Укринформ
Германия, правительство которой поддерживает проект Nord Stream 2, должна при этом позаботиться о том, чтобы Украина сохранила свой статус транзитера российского природного газа. Об этом шла речь на конференции "20 лет Немецко-украинскому форуму. Отношения между Украиной и Германией. Диалог о политике и экономике ", которая состоялась в Берлине 29 июня.

"Федеральное правительство обязуется проследить, чтобы при реализации Nord Stream 2 были учтены интересы Украины. Мы будем и в дальнейшем прочно держаться этой позиции ", - заявил парламентский государственный секретарь при федеральном министре по вопросам экономики и энергетики Марко Вандервиц.

Он признал, что тема Nord Stream 2 является "непростой". При этом заверил, что Nord Stream 2, который с точки зрения немецкого правительства является предпринимательским проектом, должен, несомненно, отвечать национальным, европейским и международным нормам.

Вандервиц напомнил, что Берлин назначил спецуполномоченного немецкого правительства по вопросам украинского газового транзита, который активно сопровождал и поддерживал трехсторонние переговоры между Украиной, ЕК и Россией. Благодаря этому удалось достичь договоренности между Газпромом и Нафтогазом по крайней мере на следующие 5 лет.

"Берлин хочет сделать вклад в обеспечение того, чтобы эта договоренность выполнялась обеими сторонами", - добавил политик.

Председатель правления Немецко-украинского форума, организатор конференции Райнер Линднер в свою очередь также подчеркнул важность того, чтобы Украина оставалась транзитером газа. Он выразил надежду, что председательство ФРГ в Совете ЕС во втором полугодии этого года, различные международные форматы, а также двусторонние консультации с американскими партнерами помогут сделать приемлемое для всех решение.

"Сейчас это является открытым вопросом, конфликтом, который надвигается", - констатировал он, имея в виду, в том числе, американские санкции против газопровода.

В то же время Линднер обратил внимание на такой аспект, как возможное участие немецкого бизнеса в модернизации украинской ГТС, о чем говорилось еще 10 лет назад, безотносительно к теме Nord Stream 2.

"Немецкий бизнес должен более активно подумать о том, как он может поддержать эту сеть, модернизировать ее, ведь она в этом нуждается. Как мы можем гарантировать безопасность системы, но также и транзитный статус Украины ", - сказал председатель правления Немецко-украинского форума.

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Как сообщалось ранее, в Палате представителей США зарегистрирован законопроект о расширении санкций против газопровода Nord Stream 2.

Отмечается, что принятие этого законопроекта призвано не допустить президенту РФ Владимиру Путину удерживать европейских союзников в заложниках после завершения строительства газопровода Nord Stream 2.

Как сообщалось, ранее двухпартийная группа сенаторов в Конгрессе США представила на рассмотрение законопроект, который предлагает новые санкции против российского газопровода Nord Stream 2.

В настоящее время работы по сооружению "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года. Санкции предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также замораживание любых активов на территории страны.

Завершить строительство газопровода Россия сейчас может только самостоятельно, ведь международные партнеры отказались продолжать работы по прокладке труб с введением предыдущих американских санкций.

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В Москве уже заявляли о намерении достроить газопровод до конца этого года.

Проект строительства газопровода "Северный поток-2" для поставки газа в Европу в обход Украины осуществлял российский Газпром совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Украина выступает против строительства этого газопровода. Противниками российского газопровода являются также США, Польша и страны Балтии.

Ранее предполагалось, что "Северный поток-2" будет запущен до конца 2019 года.

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Германия, Украина, Россия, Северный поток-2.

Автор:

Телеграф
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