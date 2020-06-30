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В Раде принял присягу новый народный депутат

В Раде принял присягу новый народный депутат
Обновлено 11:32 Сегодня Телеграф УНН Фото: rada.gov.ua
Во время утреннего пленарного заседания Верховной Рады Сергей Евтушок принес присягу народного депутата Украины. Он "зашел" в парламент вместо Ольги Бельковой.

Так, депутат  Сергей Евтушок принес присягу с трибуны ВР.

"Клянусь на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа", - поклялся Евтушок.

Напомним, что ранее ЦИК признала избранным и зарегистрировала народного депутата Сергея Евтушка во время очередного заседания 25 июня. Он является членом политической партии "Батькивщина", в избирательный список которой включен под №25. Евтушок также был нардепом в парламенте предыдущего созыва.

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Как известно, Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Ольги Бельковой в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий.

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Все по теме:

Верховная Рада, Депутат, Ольга Белькова.

Автор:

Телеграф
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