Зеленский о второй волне эпидемии Covid-19: Медицина должна быть готова ко всему

Президент Украины Владимир Зеленский, сообщил, что в связи с распространением коронавируса в стране, украинцам необходимо быть готовыми ко второй волне эпидемии.

Сегодня, 30 июня, на очередном совещании глава государства отметил, что украинцам следует быть готовыми ко второй волне эпидемии заболеваемости COVID-19. Кроме того, медицина также должна быть готова ко всему.

"На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, занятые больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готова ко всему", - сообщает пресс-служба главы государства.

Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Львовская область продолжает лидировать по количеству больных Covid-19. За последние сутки, в регионе выявили 143 новых случая, три человека умерли от осложнении.

Как сообщалось, что Минздрав уже готовит больничные учреждения ко второй волне. На данный момент имеются койкоместа для почти 30 тысяч больных, а аппаратов ИВЛ используется немного, они есть в достаточном количестве.

Кроме того, в правительстве отметили, что возобновлять работу детских оздоровительных лагерей пока не собираются.

Напомним, за последние две недели в Украине существенно повысилась заболеваемость коронавирусом. Согласно данным МОЗ, за минувшие сутки выявили 706 больных новой коронавирусной инфекцией. А днем ранее - 646.

Так, на сегодня не готовы к ослаблению карантина 14 регионов страны, среди них и город Киев.