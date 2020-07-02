Отставка Смолия: в G7 призывают не подрывать деятельность НБУ

Послы стран "Большой семерки" (G7) прокомментировали увольнение главы Нацбанка Якова Смолия через несколько часов после официального объявления информации: предостерегают от отката реформ. Об этом сообщила G7 в Twitter.

По их мнению, независимость Нацбанка является фундаментальным достижением для Украины. Именно это способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор.

Послы призвали не подрывать эту организацию, поскольку это ставит под угрозу проведение и поддержку реформ в Украине.

Незалежний Нацбанк - фундаментальне досягнення для України, що зменшило корупцію, сприяло зростанню й врятувало збанкрутілий банківський сектор. Підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України і їхню підтримку. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 1, 2020

Глава Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".

В Офисе президента отметили, что их безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка, о чем неоднократно отмечал президент Владимир Зеленский.