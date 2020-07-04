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Зеленский с рабочей поездкой поехал в Одесскую область

Зеленский с рабочей поездкой поехал в Одесскую область
Обновлено 12:53 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Президент ознакомится с реализацией программы Большая стройка в области и примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Одесскую область, сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский ознакомится с реконструкцией и строительством объектов инфраструктуры в рамках программы "Большая стройка".

Также президент осмотрит портовые терминалы, ознакомится с инвестиционными проектами региона и встретится с представителями бизнеса Одесской области.

Кроме того, Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщаллось, что Зеленский объявил выговор главе Сумской области за недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных госадминистраций.

Напомним, в конце июня был опубликован новый рейтинг Зеленского, согласно которому президенту доверяют все меньше граждан.

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Все по теме:

Президент, Одесская область, Военно-морские силы, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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