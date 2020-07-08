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Енин: Иран не идет на переговоры с Украиной о компенсации за сбитый самолет МАУ

Енин: Иран не идет на переговоры с Украиной о компенсации за сбитый самолет МАУ
18:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
Иран не готов идти на переговоры с Украиной для решения вопросов компенсации семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ над Тегераном. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"Буквально сегодня (разговор состоялся 7 июля - ред.) мы получили коммуникацию из Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева касательно переговоров", - сказал Енин.

Так, ранее в СМИ звучала информация, что Тегеран готов начать коммуникацию. МИД Украины сразу направил ноту с предложением начать эти переговоры, а в ответ приходил отказ.

Именно поэтому, по словам Енина, пока рано говорить о каких-то суммах компенсации.

"Дело в том, что определение суммы является результатом очень комплексной экспертизы, учитываются абсолютно все обстоятельства дела", - сказал замминистра.

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По словам Енина, сегодня все зависит от политической воли иранской стороны.

"Мы над ней (над политической волей - ред.) работаем и искренне надеемся, что иранская сторона все же под влиянием ряда факторов согласится как можно скорее начать переговорный процесс", - подчеркнул Енин.

Как сообщалось, 8 января 2020 года после вылета из тегеранского аэропорта им. имама Хомейни был сбит самолет авиакомпании МАУ. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и экипаж. Также среди погибших - граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что катастрофа произошла из-за технической проблемы самолета, однако 11 января Иран признал, что авиалайнер был ошибочно сбит бойцами Корпуса стражей Исламской революции.

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Впоследствии также стало известно, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами зенитно-ракетной системы "Тор-М1", которую Иран получил из РФ.

Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ настаивала на передаче бортовых самописцев во Францию, которая имеет необходимые технические возможности для расшифровки.

Официальный представитель Ирана в международной организации гражданской авиации еще в марте согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого не было сделано.

В настоящее время в Иране задержаны шесть обвиняемых по делу о сбитом самолете МАУ.

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Украина, Иран, МАУ.

Автор:

Телеграф
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