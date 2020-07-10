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Командующий ООС рассказал, хватает ли украинским военным патронов

Командующий ООС рассказал, хватает ли украинским военным патронов
08:32 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев рассказал, хватает ли украинским военным патронов на Донбассе.

Несмотря на отсутствие собственного патронного производства украинские военные достаточно обеспечены большинством необходимых для ведения боевых действий на Донбассе боеприпасов.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" рассказал командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

Он отметил, что вопрос обеспечения патронами касается как операции Объединенных Сил на территории Донецкой и Луганской областей, так и группировки войск, которая действует в Таврическом направлении.

"Что касается патронов для стрелкового оружия, этих патронов нам хватит на много времени. Что касается артиллерийских боеприпасов, их также хватает, как к танкам, так и к боевым машинам пехоты", - заверил Наев.

Однако некоторые боеприпасы, по его словам, считаются дефицитными, поскольку их количество не соответствует потребностям военных для ведения текущих боевых действий на Донбассе.

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"Такое действительно есть. Но соответствующие закупки Министерством обороны Украины осуществляются у соответствующих партнеров и такие поставляются, - отметил командующий ООС. - Я не специалист Минобороны Украины, я знаю, как командующий, который осуществляет управление применением, что для ведения боевых действий хватает. Я отвечаю за свои слова".

Напомним, Наев сообщил, существует ли сейчас угроза вторжения РФ в Херсонскую область.

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Все по теме:

Оружие, Минобороны, Военные, Донбасс, ООС.

Автор:

Телеграф
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