Командующий ООС Наев рассказал, сколько военных РФ находятся в оккупированном Крыму

На аннексированном полуострове находятся 32,5 тысячи солдат РФ, из них 11,5 тысячи – сухопутная группировка.

Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины Сергей Наев в эфире ток-шоу "Право на власть".

По его словам, сейчас на территории оккупированного Крыма находятся 200 бронемашин, 31 танк, 100 артиллерийских систем, 34 вертолета, 63 самолета, 684 единицы военной техники, 32 500 российских военнослужащих. Из них 11,5 тысячи военных — сухопутной группировки.

"Да, эти сведения соответствуют действительности. Хочу добавить, что именно сухопутная группировка составляет 11,5 тысячи человек. Речь идет о всем составе (32,5 тысячи российских военных, - ред.) на временно оккупированной территории, туда входят и Военно-морские силы российские, а также силы и средства противовоздушной обороны. Непосредственно сухопутная группировка состоит из двух бригад и одного батальона", - сказал он.

Ранее командующий Объединенных сил ВСУ заявил, что военные рассматривают несколько сценариев возможной атаке РФ по всему периметру границы, однако сейчас угрозы нападения нет.