Крушение самолета МАУ: в Иране назвали новую причину авиакатастрофы

В Тегеране назвали дополнительные причины авиакатастрофы самолета авиакомпании "МАУ", который разбился в Тегеране сразу после взлета 8 января.

Комплекс ПВО, который ошибочно сбил самолет Международных авиалиний Украины под Тегераном в январе этого года, был неправильно настроен из-за того, что накануне был перемещен. Об этом говорится в опубликованном в субботу дополнительном докладе Организации гражданской авиации Ирана, посвященном расследованию инцидента, передает российское госинформагентство "ТАСС".

“Один из комплексов ПВО Тегерана был перемещен. Это привело к изменению его географического положения и направления”, — говорится в докладе. Отмечается, что “после перемещения не была выполнена перенастройка”.

Согласно докладу, из-за неправильных настроек система ошибочно узнала лайнер как движущийся объект с юго-западного направления в сторону Тегерана. При этом на самом деле самолет вылетал из иранской столицы, а не приближался к ней.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.